HANNO PEVKUR Võtsime ettevõtjaid kuulda ja lahendasime relvaseaduse kitsaskohad

Eesti julgeolek sõltub meie võimest ajaga kaasas käia ja kohaneda muutuvate oludega. NATO ja Euroopa Liidu liikmena on meie ülesanne tagada, et meie kaitsesüsteem ja õigusraamistik oleksid ajakohased, toimivad ja tagaksid turvalisuse. Mainitud relvaseaduse muudatused võimaldavadki Eesti kaitsetööstust edasi arendada, pakkuda senisest enam paindlikkust ja teha koostööd ning tuua Eestisse investoreid Eestile sõbralikest riikidest, kellel olid varasemalt Eesti kaitsetööstusesse investeerimise piirangud.

Nagu mainisin, on oluline märkida, et need muudatused ja kitsaskohad tõi välja kaitsetööstus ise oma praktika põhjal. Kaitsetööstuse ettevõtjad on olnud selle protsessi keskmes ja nende ettepanekuid on põhjalikult kaalutud ning analüüsitud koostöös Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liiduga. Meie eesmärk on pakkuda lahendusi, mis vastavad reaalsele vajadusele ja toetavad ettevõtteid, kes panustavad Eesti julgeolekusse.