Külli Kapper Kristina Šmigun-Vähi – sa suudad seda!

Initsiatiiv tuleb enda kätte võtta pikaajalise valitsemiskogemusega Reformierakonnal endal. Peaministripartei saadikute pink on lihtsalt kõige pikem ja oravate fraktsioonis on ka poliitikute heaks rügavate ametnike arv suurim.

Rääkimata sellest, et just Reformierakonna käes on majandus- ja tööministri ning sotsiaalkaitse- ja kliimaministri portfellid. Sisuliselt hoiavad Kristen Michali valitsuses just reformierakondlased oma kontrolli all kõige suurema üleliigse bürokraatia vähendamise potentsiaaliga valdkondi.