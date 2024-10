JUHTKIRI Siseministri žonglöörikunst

Teisipäeval avaliku istungi pidanud riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed leidsid ülekaalukalt, et kohalike omavalitsuste valimistel Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmine eeldab põhiseaduse muutmist. Meil on hea meel, et parlamendi põhiseaduskomisjoni liikmed on seisukohale jõudnud, kuid me ei saa jätta kahetsust avaldamata, et see neil nii kaua aega võttis.