LOODUSFOTO Harakas on riukaline lind

Teda teavad-tunnevad pea kõik. Aga vähesed teavad temast rohkem kui et tegemist on pikasabalise must-valge linnuga. Isegi «must-valge» pole õige: kui õnnestub harakat päikeselise ilmaga lähemalt vaadata, on näha, et «must» sulepartii küütleb rohelistes ja sinistes metalltoonides. Linnud näevad lisaks meie tajutavatele värvidele ka valguse ultravioletset spektriosa. Ehkki me ei oska täpsemalt ette kujutada, millisena nad seda täpselt tajuvad, paistavad harakad üksteisele kindlasti märksa värvikamana kui meile.