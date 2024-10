KARL SIGMUND BERTING ÜRO peasekretär sülitas rahvusvahelisele õigusele näkku

Esiteks saab president Putin näidata, et paljud suured maailmariigid ei hooli rahvusvahelisest õigusest ning on nõus istuma ühe laua taga sõjakurjategija, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt tagaotsitavaks kuulutatud inimesega. Venemaa presidendi jaoks on see suur diplomaatiline võit. Veelgi häirivam kogu loo juures on aga ÜRO peasekretäri António Guterrese kohalviibimine, mis justkui legitimiseeriks sõja Ukrainas.

Eestis leidub vähe inimesi, kellele peaks meelde tuletama, et Ukraina konflikt on must-valge. On olemas agressor, kes ründas oma imperialistlikku pohmelli ravides suveräänset riiki. Teadupoolest pole pohmelli põdedes pealejoomine kuigi soovitatav ning tulemused on meile kõigile ka nüüd näha. Kahjuks näib, et nii must-valgena tundub see ainult meie lähiregioonis. Tegelikult on olemas palju nn maailmapoliitikuid, kes noogutavad Ukrainale kaastundlikult, ilma probleemi tuuma mõistmata.