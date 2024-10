AK KIRJANDUSKOOL Kuhlbars viis ilmaliku lasteluule koolidesse

Luulekogu, õigemini küll nootideta laulik, jaguneb seitsmesse temaatilisse osasse. Lisaks aastaaegadest inspireeritud tsüklitele («Kevade- ja suvelaulud», «Sügise laulud», «Talvelaulud», «Jõululaulud») on kogumiku liigenduse aluseks ööpäevaring («Hommikulaulud», «Õhtulaulud», «Lahkumise ja rändamise laulud»). Valdavalt sisaldab kogumik loodusluulet. Lilled ja linnud, põllud ja aasad, loomad ja metsad – just nendest armastab Kuhlbars enim värsse seada. Pilt, mida luuletaja pakub, on valdavalt idülliline ja elurõõmus. Nii mõnigi kord ühendatakse loodusteemad pateetilise, kuid mitte õõnsa isamaa ilu ülistamisega, näiteks luuletuses «Elagu Eestimaa» («Elagu kõik meie armsamad aasad!»), mis on hoogne ja lastepärane.