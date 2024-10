JEREMY CLARKSON Kas ma olin surmast mõne päeva kaugusel? Võib-olla tõesti...

Kuid asi, mida ma ei mõistnud, on see, et kõik need üsna tühised hädad ei ole midagi muud kui peasündmuse eelkäijad. See on päev, mil sa ärkad ja sinuga on kõik. Seda protsessi võib kirjeldada samamoodi, nagu Ernest Hemingway kirjeldas pankrotti: see juhtub järk-järgult ja siis äkki.