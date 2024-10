ANDREI KUZITŠKIN Hiina majanduslik sisseimbumine Venemaale on ulatuslik

Jätkuv sõda Ukrainas ja lääne sanktsioonid on sundinud Putinit Hiinale maksimaalset soodusrežiimi kehtestama, et päästa Venemaa majandus. Seoses sellega arutatakse ekspertide kogukonnas väljavaateid, et Hiina võiks koloniseerida Venemaa Kaug-Ida ja Siberi. Olen seitse korda Hiinas käinud, sealhulgas koos ametlike delegatsioonidega, ja tahan jagada oma tähelepanekuid ja arvamust, kirjutab Venemaa ekspert Andrei Kuzitškin.