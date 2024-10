BRICS ei ole küll mingi selge sihiga koostööformaat, mille liikmed plaanivad teha tihedat koostööd olulistes valdkondades, kuid nendel tippkohtumistel on järjest suurem tähendus ja mõju.

Kaasanis toimuva kohtumise eesmärgi sõnastas kõige paremini Hiina RV president, kelle ettekujutuses sümboliseerib see üritus suuri geopoliitilisi muutusi. Ja kuigi BRICSi kohtumisel osalejatel puudub ühine nägemus uuest maailmakorrast, soovitakse erinevatel põhjustel praegu toimiv millegi muuga asendada. Järgmiste päevade kohtumised näitavad, kas Venemaa suudab saavutada ka BRICSi riikide toetuse Ukraina-vastase agressiooni eesmärkide saavutamisel. Võib arvata, et Hiina RV pingutab ka omalt poolt mingi tulemuse saavutamiseks selles suunas. Venemaal on võimalus astuda suur samm edasi strateegilise initsiatiivi enda kätte saamiseks.