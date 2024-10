JUHTKIRI Investeering tekitab küsimusi

Maailmas on seesuguse tehnoloogiaga tehtud mitu katsetust, kuid päris tööle pole seda saadudki. Tööle on hakanud ainult kaks tehast ja needki on praegu suletud.

Loomulikult on Eestile vaja suurtööstusi. Uuenduslike tehnoloogiate rakendamine, eriti selliste, mis on võrdlemisi rohelise värvinguga, aitab meie majandusel teha sammu edasi sinnapoole, kuhu tahame välja jõuda.

Ühelt poolt näitab tehase rajamise plaan, et jutud, kuidas välisinvestorite silmis on Eesti Ukrainas puhkenud sõja tõttu muutunud riigiks, kuhu oma raha ei taheta tuua, on siiski liialdatud. Leidub inimesi, kes on huvitatud siin tootmise püstipanemisest, ja see on ju ainult positiivne.