Christopher Aloe Moldova ja Gruusia valimised näitavad ELi tee ja demokraatia haprust

Kuigi Moldova referendum ELiga liitumise kursi põhiseadusesse lisamise üle läks läbi, siis õhkõrna, 50,38-protsendise toetusega paneb see riigi ELi tee suure küsimärgi alla. Kuigi riigi Euroopa-meelse presidendi Maia Sandu sõnul üritasid välisjõud mõjutada valimisi enneolematus ulatuses ning püüdsid muuhulgas osta 300 000 inimese hääli.

Pessimistlikust vaatevinklist pole Moldovas ELi tee kindlaid toetajaid väga palju ning napp tulemus näitab ka Venemaale, et riigid on mingil määral veel nende mõjusfääris ja mõjutustöö töötab. Optimistlikust vaatevinklist, et venelased ei suutnud kõigele vaatamata saavutada soovitud tulemust ning Euroopa-meelsus ja Sandu surusid end isegi kallutatud valimistel läbi.