Feltšinski ütleb, et pärast Putini võimule tulekut on Venemaa ainuke riik maailma ajaloos, kus riiki valitseb julgeolekuteenistus. Feltsinskil on olemas ka lahendus, kuidas Venemaad alistada – Ukraina peaks vabastama Valgevene ja ründama kaugmaarelvadega Moskvat.