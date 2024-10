Kõneisik nimetas informatsiooni Põhja-Korea sõdurite kohta vastuoluliseks, kuid ei eitanud seda. Edasi adresseeris ta küsimuse kaitseministeeriumile, üritades selgitada, et Venemaal on õigus teha sõjalist koostööd kellega tahes. Seda lühikest sõnumit võib hinnata, kui suhteliselt improviseeritut katset vältida Põhja-Korea sõdurite käsitlemist Ukraina vastase agressiooni kontekstis. Sellest kommentaarist on näha, et teema on Venemaa juhtkonnale ebamugav. Eriti ebasobiv on selle käsitlemine enne BRICS juhtide kohtumist Venemaal Kaasanis. Imidž Venemaast, kui riigist, kes suudab sõda pidada ainult tänu Põhja-Korea sõjalisele abile, ei aita Venemaa teistele kommunikatsiooni eesmärkidele mitte kuidagi kaasa.