JUHTKIRI Moldova Euroopa valik

Koos presidendivalimistega oli Moldova president Maia Sandu välja kuulutanud ka referendumi küsimusega, kas moldovlased soovivad saada Euroopa Liidu liikmeks aastaks 2030. Sandu käiku toetasid samas arvamusküsitlused – veel eelmisel nädalal näitasid need, et 63 protsenti inimestest soovivad Moldova liitumist tulevikus ELiga. Ent referendumi tegelik tulemus oli õhkõrn võit Sandule ja euromeelsetele – poolt hääletas veidi üle poole hääletanuist, mis tähendab, et ligemale pooled olid vastu. Arvamusküsitlused näitasid ka, et Sandu võidab presidendivalimised kohe esimeses voorus, kuid sedagi ei juhtunud – Sandu sai 42 protsenti vastaskandidaadi Aleksandr Stoianoglo 26 protsendi vastu. Tuleb teine voor.

Küsimus on nüüd, mida referendumitulemustega peale hakata. Euroopa Liidu poolt tuleb võtta referendumi tulemust legitiimsena, mis ikkagi väljendab rahva soovi Euroopa Liiduga ühineda. Ehkki Euroopa Liit on andnud Moldovale kandidaatriigi staatuse ja teatanud just eelmisel nädalal 1,8 miljardi suurusest abipaketist riigile, tuleb teha rohkem.

Euroopa Liit peab mõistma, et idapartnerluse aeg, kus idapartnerlusriikidele anti justkui mokaotsast raha, et need riigid oleksid kuidagi euroteel, on läbi. Ukraina täiemahulise sõja tõttu on panused kõrgemad ja igasugune Venemaa mõjusfääri suurenemine halvendab Euroopa julgeolekut.

Eesti huvides on kindlasti Moldova saamine kunagi Euroopa Liitu, kuid seda kindlasti liikmesuskriteeriume täites.

Kuid mõistagi ei saa Euroopa Liidu abi aset leida ilma moldovlaste omapoolsete pingutusteta.