VAHUR LUHTSALU Kasutagem julgemalt omaenda riigi põhiseadust!

Maakeelsest kõnest ja kirjast planeet Maa teised asukad, keda on hoomamatult rohkem kui maarahvast, enamasti aru ei saa, sest maakeel on keeruline ja maakera teiste inimasukate jaoks ka vähetähtis, sest ei mahu kasutajate arvu poolest isegi esimese saja sekka. Seetõttu tuleb maainimestel endil selgeks õppida mõned suuremad keeled, et jutt jookseks, elu ja äri õitseks ja selle maailma suured ja vägevad väikest maa- ja laulurahvast ja tema muresid tõsiselt võtaks, ära kuulaks, võimalusel ka koostööd teeks, avitaks või oleksid lausa maarahva riigi iseseisvuse garandiks.

Samas ka maainimestel endil tuleb omavahelises maakeelses suhtluses teinekord tõsiselt pingutada selleks, et säiliks viisakus ja lugupidamine, sünniks vastastikune mõistmine, arusaamine sõltumata sellest, kas tegemist on noore või küpse, harimatu või haritud maainimesega, suulise või kirjaliku kommunikatsiooniga. Lisaks on Eesti Vabariik erakordne ka tema sünnile ja taassünnile eelnenud pika, käänakuterohke ja värvikireva ajaloo tõttu, mis tänase päevani sünnitab tuliseid vaidlusi detailide üle maarahva seas, kus ei jäeta kivi kivi peale. Aga tõde ja Eesti asi tõuseb, vale vaob ja küllap peagi need kõige õigemad ajalooterad samuti sõkaldest välja sõelutakse.