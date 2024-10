RAINER SAKS Eilne oli venelastele üks kaotusterohkemaid päevi kogu sõja jooksul

Moldova president teatas oma avaldusega, et eile riigis toimunud Euroopa referendumil ja presidendi valimistel ei olnud tegemist ausa poliitilise protsessiga. Moldova ametkonnad on kogunud tõendeid massilise häälte ostmise kohta. President nimetab häälte ostjaid kriminaalseteks gruppideks, kelle eesmärk oli rahaga hankida 300 tuhande valija toetus. President peab seda pretsedendituks rünnakuks demokraatia ja vabaduse vastu. Esialgsetel andmetel on referendumi tulemus ülimalt tasavägine. Valimiste eelsed küsitlused näitasid küll Euroopa pooldajate selget ülekaalu, kuid isegi kvaliteetset sotsioloogiat ei saa sellistes tingimustes usaldada. Referendumil ja valmistel oli madal osalusprotsent, mis näitab, Moldova inimesed ei pidanud toimuvat oma maa tuleviku suhtes kriitiliselt oluliseks.