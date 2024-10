JUHTKIRI Valmistugem üllatusteks

Meilgi siin aset leidnud sündmused, kus lõhuti näiteks siseminister Lauri Läänemetsa auto aknad, pole isoleeritud mujal Euroopas toimuvast. Teisteski riikides on Vene luureasutused palganud pisikurjategijaid, kes tekitavad tulekahjusid või ka lõhkavad pomme, et ühiskonnas segadust külvata. Osalt on see seotud sadade diplomaadiameti varjus luurega tegelenud venelaste väljasaatmisega Euroopast pärast täiemahulise sõja puhkemist Ukrainas. Kui harjumuspärane luurevõrk kadus, siis kasutavad venelased seda, mis käepärast.