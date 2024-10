Erandi moodustasid ka sõja algperioodil sellised piiriäärsed alad nagu Belgorod, Kursk, Rostov ja Brjansk. Nüüd, kus Kurski oblast on saanud tugevalt kannatada «omade» pommilöökide käes, on olukord seal sootuks teine. Veel elus olevad piiriäärsetel aladel elavad venelased on sunnitud olnud ümber hindama oma suhtumist Putini sõjapoliitikasse. Sõda pooldavatest Venemaa kodanikest on 90 protsenti pensioniealisi. Noortest inimestest toetab sõda ligi 50 protsenti küsitletutest.