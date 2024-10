HELE-MAI METSAL Vesinikus võib peituda uus Eesti edulugu

Esmalt teen väikse põike ajas tagasi: 2020. aastal pöördusid kolleegid Hamburgi sadamast Tallinna Sadama poole ning meie käest uuriti rohevesiniku tootmise ja ekspordi võimaluste kohta. Eestis polnud sel hetkel just väga palju inimesi, kes vesinikust teaks. Meie kaasa arvatud. Seega polnud ühiskonnas isegi valmidust sel teemal debatti pidada. Küll aga hakkasime asja uurima ning pärast ettepaneku analüüsimist leidsime, et peame olema vesinikule avatud ning koostasime Hollandi saatkonna abil Tallinna Sadama vesinikustrateegia. Kusjuures riigitasandil sellest laialdaselt toona veel juttu polnud. Siinkohal tuleb toonitada, et tegemist on rohevesinikuga, mitte fossiilse päritoluga vesinikuga. Seega kasutan tekstis ka läbivalt sõnapaari «rohevesinik», et selgus majas oleks.