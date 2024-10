RAIVO VARE Kuidas tagada Eesti vabadus ka maailmakorra muutumisel?

Eestis on populaarne Lennart Merile omistatud ütlus, et rahvusvaheline õigus on väikeriigi tuumarelv. Sest päristuumaheidutuse võimalust, erinevalt suurriikidest, väikeriigil üksikult võttes pole. Kui just pole tegu Iisraeliga. Samavõrra on ilmselt oluline väikeriigile välispoliitika kontekstis ka selle väärtuspõhisus. Samas on praktikute ridades üldiseks arusaamaks hoopis see, et suurriikide puhul on esiplaanil siiski pigem huvid. Väikeriikidele aga tähendab see tihti nende poliitikale suurriikide pealesurutud paratamatut raamistikku sõltumata selle vastavuse astmest konkreetsete väikeriikide huvidele, väärtustest rääkimata.