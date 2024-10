AEGRUUM Hiiu viljaelevaator on tuhast tõusmas

Ligikaudu pool sajandit tera­vilja hoiustanud ja seejärel pikalt tühjalt seisnud elevaatorit ootab peagi uus elu. 2023. aasta alguses lõppenud arhitektuurikonkursi võitis KOKO arhitektuuribüroo julge eskiis, mis nägi ligi poolel endise teraviljakombinaadi maa-alal ette põhjaliku transformatsiooni: lao- ja veskihoonete asemele kortermajade rajamist ning kõige tähelepanuväärsema muudatusena elevaatori ümberehitust suurte klaaspindade ja rõdudega kortermajaks, mille akendest avanevad kahtlemata suurepärased vaated üle Nõmme. Kui mujalt maailmast võib viimasest aastakümnest leida mitmeid tuntuks saanud näiteid endiste elevaatorite ümberehitamisest kortermajaks või hotelliks, siis Eestis päris seesugust projekti tehtud ei ole: lähimad näited võiksid olla vahest samuti KOKO projekteeritud Fahle maja või Rotermanni kvartali elevaatori renoveerimine. Kuigi praegu on käsil kogu ala detailplaneerimise protsess, on võimalik, et ümberehitus algab juba mõne aja pärast ning seejärel muutub Hiiu elevaator tummast tööloomast säravaks elumajaks.