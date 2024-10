TÕNU TRUBETSKY DA – bänd, mida ei unustata: Urmas Alender ja Ricky Delin

1990. aastate algus oli Rootsis ja Soomes muusikalise eksperimenteerimise ja uute suundade otsimise aeg. 1991. aasta märtsis läksin Vennaskonna ning perega elama Turusse ja nägin seda oma silmaga. See oli periood, mil bändid üle kogu maailma katsetasid erinevaid uusi stiile, kombineerides elektroonikat, rokki ja alternatiivset muusikat. Just selle taustal sündis 1992. aastal bänd nimega DA, mis lühendina tähendas esialgu Delin Alender – bändi asutajate, rootslasest produtsendi ja multiinstrumentalisti Ricky Delini ja Eestimaa legendaarse laulja Urmas Alenderi koostööd. See oli kooslus, mis ühendas muusikaliselt väga erinevad maailmad – Rootsi poppi ja süntesaatoreid ning eestikeelset poeesiat ja roki sügavust.