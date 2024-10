TÕNU LEHTLA 7 soovitust mõistliku elektrisüsteemi ülesehitamiseks

See, mis ajakirjanduse kaudu Eesti energeetika konkreetsete kavatsuste kohta laiema üldsuseni jõuab, meenutab osapoolte sõnasõda. Üldsusele on jagatud palju eksitavat teavet elektri tulevase hinna kohta ja sageli «unustatud» rääkida nn ülekandetasudest, mis praeguste plaanide kohaselt aina kasvavad.

Viimasel ajal on ajakirjandus andnud siiski olulise panuse energeetika arutellu. Sandor Liive, Hando Sutteri ja Andrus Durejko sõnavõtud on meie tänast olukorda üsna täpselt iseloomustanud, kuid tarbijale lohutavat sõnumit lähiaastateks neist välja lugeda on raske. Poliitiliste eesmärkide ületähtsustamisega, eelmiste aastakümnete valearvestuste ja tegematajätmistega oleme oma energeetikat umbteele juhtimas.