ERKKI KOORT Ukraina lähitulevik selgub mõne nädala jooksul, aga tasub hoida silm horisondil

Vähem, kui kuu aja pärast selgub, kes on uus USA president ning selgub seegi, milline mõju tal tegelikult Ukraina sõjale olema saab. Me teame, milline president on Donald Trump ning teame sedagi, mida tema sõja lõpetamise osas avalikult välja on öelnud. Viimane avaldus puudutab president Zelenskõi süüdistamist, sõja vallapäästmises. Kamala Harrise osas ei tea me tegelikult midagi. Oleme näinud teda asepresidendina, kuid millised saavad olema tema otsused juhina ning milline meeskond neid suunama hakkab, me täna täpselt ei tea.