ANU VILTROP Muuseumikogust hakklihareklaami: kultuur kärbete ja huvipuuduse kammitsais

On tõsiasi, et kultuuriministeeriumi osakaal riigieelarves on järjepidevalt vähenenud: kui 2002. aastal moodustas kultuuriministeeriumi eelarve riigieelarvest 3.84 protsenti, siis 2024. aastal kõigest 1.9 protsenti. Tuleval, 2025. aastal moodustab kultuuriministeeriumi eelarve riigieelarvest kõigest 1.77 protsenti.

Sügise hakul jõudis riigi sihtasutustena tegutsevate muuseumideni info, et tuleval aastal tuleb neil oma eelarvest kärpida neli protsenti ning seejärel on summad kuni 2028. aastani külmutatud. Küllap suuresti kultuurirahva rahustamiseks on kultuuriminister lubanud 2026. aastaks välja võidelda kultuurivaldkonna töötajate miinimumpalga kasvu. Milliste vahendite arvelt palgatõus tuleb, ei ole mina paraku aru saanud. Kultuuriminister on küll viidanud, et palgatõus võiks tulla näiteks sihtasutuste omavahendite arvelt, kuid see on pigem probleemi vaiba alla pühkimine ja vastutuse lükkamine kultuuriasutuse õlgadele. Minu teadmiste kohaselt kasutatavad muuseumide juhid rahaliste võimaluste olemasolul omavahendeid palkade diferentseerimiseks juba praegu.