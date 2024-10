VOOTELE PÄI Siseministri nõuniku vastus Mikk Salu artiklile

Mikk Salu artikkel oli vastus mu 25. septembril ERRis ilmunud artiklile. Toona toimus arutelu selle üle, kas Eesti otsus toetada Läänekalda Palestiina aladel toimuva Iisraeli okupatsiooni lõpetamist taotlevat ÜRO resolutsiooni oli meie senise välispoliitika mõttes järjepidev või mitte. Kuigi Salu oma kriitikas toonase artikli põhiteemat ei puudutanud pean vajalikuks rõhutada ka siinkohal, et ÜRO tasandi rahvusvaheline õigus on olnud oluline osa Eesti senisest välispoliitilisest kompassist ja sellel on nii moraalsed kui ka meie omariikluse seisukohast väga pragmaatilised põhjused. Riikide ja rahvaste õigusi austav rahvusvaheline õigus ning selle pinnalt loodavad resolutsioonid on pingelises globaalses geopoliitikas üks väheseid instrumente, millega on võimalik kaitsta väikeriikide ja -rahvaste huve.