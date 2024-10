NÄDALA NÄGU Tuleviku lävepakul ootab inimkonda külm dušš

Teises või ka kolmandas klassis sai Kalevi Kullist Tartu noorte naturalistide jaama regulaarne külaline ja õppur. Kalevi teadmiste juured on looduses ja teadmistes looduse kohta. Kui 1967. aasta 31. märtsil avaldas Uku Masing Eesti kommunistliku partei (EKP) Tartu Linnakomitee, EKP Tartu rajoonikomitee, Tartu linna töörahva saadikute nõukogu ja Tartu rajooni töörahva saadikute nõukogu häälekandjas (just see pikk nimetus oli Postimehe nõukogude klooni päises) «Edasi» kogu sellesse töörahva saadikute ja kommunistide jamaga ühelgi moel mittepuutuva artikli «Eesmärk: elusamus.» Kalevi eesmärgiks ja pealisülesandeks on elusamus ilmselt jäänud sellest ajast saati. Tänaseni välja.