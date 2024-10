Haiguse ennetamine on teadupärast lihtsam kui selle ravimine. Üksikisiku tasandil vähendab ennetustegevus haiguse tekkimise riski või aitab kujunevat haigust varakult avastada. Riigitasandil on aga oluline rahvatervis ning kulude jaotumine. Vaimse tervise probleemide levik ning juba väljakujunenud häiretega seotud riiklikud kulud on aga selges kasvutrendis. Ühiskondlik koorem on praeguseks tohutu. Mis on siis see põhjus, miks vaimse tervise süsteemne ennetustegevus siiani rakendust ei ole leidnud? Seda selgitab Peaasi.ee kliiniline nõustaja Mirjam Kase.