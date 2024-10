AK Maailma ähvardab täiesti uut tüüpi kolonialism

Nüüdseks on ERO liikmeskond kasvanud 44ni ning kuus endist liiget (Armeenia, Eesti, Gruusia, Ida-Timor, Läti ja Palau) on saavutanud iseseisvuse. Endise Nõukogude Liidu alalt kuuluvad EROsse siiani selle asutajate seas olnud krimmitatarlased, paljud rahvad on aga kodus valitseva surve tõttu kõrvale jäänud. ERO on jõuliselt laienenud eeskätt nn globaalse lõuna poole.