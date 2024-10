Jälgisin suure huviga kolmapäeval rahandusminister Jürgen Ligi etteastet riigikogu ees, kui ta parlamendiliikmetele eelarvest rääkis. Lootsin endamisi, et ehk kuulen midagi julgustavat, äkki on näiteks valitsus ikkagi mõistnud, et julgeolek on Eesti vabaduse vaatest määrava tähtsusega, ja otsustanud suunata riigikaitsesse kogu «julgeolekumaksuga» kogutava raha.