RAIN KAARJAS Rulli ületuskoha taasavamise eest seismine on vastutustundetu ja kurvastav

Eve Altovi arvamusloos esines mitmeid avalikkust eksitavaid väiteid, mida soovin kummutada. Esiteks ei vasta tõele, et Liiva jaama tunnel seisab tühjana. Seda kasutatakse piisava intensiivsusega ning raudteeohutuse eest vastutajana saan kinnitada, et see on kohaliku asumi elanikele kõige turvalisem võimalus raudtee ületamiseks. Eritasandiline ülekäik on sada protsenti ohutu, kus ka halbade asjaolude kokkulangemisel on õnnetuse toimumise tõenäosus null.