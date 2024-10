President Zelenskõi suundus Brüsselisse tutvustama oma võiduplaani Euroopa Liidu Nõukogu kohtumisel. Ta võimendab oma plaani väga tugeva kommunikatsiooni kampaaniaga. Eile kõneles ta pressikonverentsil, et oli meenutanud president Trumpile fakti, et Ukraina loovutas omal ajal (USA nõudel) tuumarelvad Venemaale. Seda heidutuse kaotust peaks kompenseerima Ukraina NATO liikmeks saamine. President Zelenskõi järeldas, et tuumarelvade loovutamise sätestanud nn Budapesti leping on nüüdseks tühine, kuna selle osapooled ei taganud Ukraina julgeolekut.

President Zelenskõi arutles, et kui Ukraina ei saa endale NATO liikmelisust, võib see luua endale heidutuse tugevdamiseks tuumarelva. Siinkohal ei ole mõtet arutada, kui tõsiselt Ukraina president seda mõtet tegelikult kaalub. Tähtis on aru saada, et Ukraina ei kavatse lihtsalt niisama alla anda. Arutlus tuumarelva teemal peaks olema suunatud ka Venemaa tuumaähvarduste vastu. Ukraina viitab, et Venemaa tuumašantaaži on võimalik tasakaalustada. Ukraina president sattus on etteastega ilmselt liiga hoogu. Hiljem pidi ta ise ning mitmed Ukraina ametkonnad kinnitama, et Ukraina ei tegele tuumapommi loomisega ega kavanda sellist tegevust ka tulevikus. Ilmsesti viis see teema tähelepanu kõrvale Ukraina sõja lõpetamise plaanidelt, kuid aitas saavutada tähelepanu selles võtmes, et Ukraina ei lase endale niisama lihtsalt ka ebaausat rahu peale suruda.