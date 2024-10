Energiast pakatav ja vaheda taibuga uus Eesti Teaduste Akadeemia juht Mart Saarma saab aru sellest, mida äsja Nobeli majanduspreemia saanud teadlasedki on tõestanud: väga suur hulk edu tuleb lisaks heale õnnele ka asjaolust, et asutused ja inimesed peavad kinni reeglitest, mis on samas ka piisavalt paindlikud.

Helsingi ülikoolis on omad reeglid ja üks neist on see, et kui õpetlane saab 68, siis ülikool tema peale enam raha ei kuluta, aga teadlasena võib ta oma tööd jätkata. Sel suvel täitus Mart Saarmal 75 eluaastat.

«Teadlasena saab seal mõistagi oma tööd jätkata ja ma saangi. Sul peab olema rahastus ja mul on see täna olemas,» räägib ta. Lisaks muidugi peab olema ülikooli rektor nõus: «Arusaadavalt sallitakse seda, kui sa pole just peast segi ja kolleegidega tülis.»