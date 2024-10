JAAK UIBU Valitsusasutused ekslevad rahvastikukriisis nagu hiired tuules

Peale kongressi pöördusin peaministrikandidaadi Kristen Michali poole ettepanekuga luua rahvastikutaaste rakkerühm. Ajalehes Postimees 4. juulil avaldatud pöördumisel lisasin, et Eesti II elujõu kongressi toimkond soovib peaministrikandidaadi võimalikult kiiret kinnitamist peaministriks, et siis kohtuda, arutamaks ettepanekut.

Selgitasime, et rakkerühma liikmeiks tuleks kutsuda teadlased ja ametnikud, kel on tegelikud teadmised ja kogemused rahvastikuprotsesside korraldamises. Rakkerühma tuumiku saaks kujundada Eesti II elujõu kongressil osalenute hulgast. Rakkerühm oleks praegu optimaalne variant, sest mitmete kriiside olukorras on raskem luua korralist finantseeritavat üksust.