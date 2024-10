ERKKI KOORT Kõik ootavad efektiivsemat riiki, riik liigub paraku teises suunas

Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku, et keskselt sätestatakse sideandmete kogumine, mis varem oli liikmesriikides erinev. Liikmesriigid said valida tähtaja, mille jooksul andmeid säilitada tuli. Loogika oli väga lihtne – kui andmeid ei kogu, siis kuriteo toimepanemisel on neid koguda märksa keerulisem või juba hilja. Nende andmete näol ollakse aga väga kaugel lausjälgmisest, mida tihti esile tuuakse. Pealegi koguvad sideettevõtjad enamikku (ja kohati rohkemgi) andmeid oma äritegevusest lähtudes.