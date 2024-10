KAUPO LÄÄNERAND Mida toob veereform Eesti tarbijatele?

Kliimaministeeriumi üheks töös olevaks tegevuseks on veereformi ettevalmistamine ja läbiviimine selliselt, et vee-ettevõtluse sektor oleks terviklik ja toimiks jätkusuutlikult. See tähendab eelkõige seda, et olenemata ajast ja asukohast on Eestis: