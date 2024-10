Kui siseminister Lauri Läänemets sedastas kümmekond päeva tagasi, et sotsidega on raske arvestada turumajandusest rääkimise teemadel, siis nädal enne seda saavutas Läänemetsa nõunik Vootele Päi sama tulemuse julgeolekupoliitikast rääkides. Päi artiklist «Eesti ei saa jääda Palestiina küsimuses lõputult veiderdama» (ERR, 25.09) võib järeldada mitmeid asju, aga üks on see, et selliste julgeolekuinstinktidega inimesed tuleb Eesti julgeolekupoliitikat puudutavatest otsustest võimalikult kaugel hoida, kirjutab ajakirjanik Mikk Salu.