Toomas Toomsalu Pealinna ühistranspordiga liikleja maksab kõrget hinda, isegi kui raha ei küsita

Nende ridade kirjutaja elukoht asub Nõmmel ning töökoht kesklinnas. Kodu ja kontorit lahutav vahemaa on linnulennult kaheksa kilomeetrit, teid mööda poolteist kilomeetrit pikem. Kui liiklus sujub ning troppe või ummikuid pole, läbib auto selle vahemaa 15–17 minutiga. Kiiruselt järgmine on jalgratas – umbes pool tundi.

Ühistranspordiga on variante mitu. Kiirem neist on sõita bussiga kesklinna ja istuda ümber trammile. Aega kulub selleks bussist sõltuvalt 55–65 minutit. Rong sõidab kiiresti, kuid kõigil pole sellest abi. Nõmme on pindalalt suur linnaosa ning rongijaama jõudmiseks võib kuluda tunduvalt rohkem aega kui rongiga Balti jaama sõitmiseks.