GARRI RAAGMAA Inimesed valguvad suurlinnadest välja. Mida nad leida loodavad?

Mirjam Mõttuse saates « Unistades kodust » kolivadki noored pered ääremaale ja väikelinna. Tallinnas ja Tartus on korterite hinnad kasvanud palkadest kiiremini ja pangad tundmatule noorele laenu ei anna. No ja kui kesklinnas juhtub korter olema, siis saab selle eest Kesk- ja Kagu-Eestis suure maja.

Seal saab siis nautida rahu, vaikust ja loodust. Suurlinna elutempo on kiirem, õhusaaste ja müra suurem, rohealad kaugel ja piiratud, kommionusid ja pätte enam – seal väikest last üksi uksest välja ei lase. No ja kaugtöö! Linnas töötamiseks ei pea seal elama.