Ukraina president esitles parlamendi ees plaani, mis on koostatud Venemaa algatatud agressioonisõja võitmiseks. Ukraina president on veendunud, et kui asuda seda plaani rakendama järgneva kolme kuu jooksul, on võimalik sõda järgmisel aastal võidukalt lõpetada. President kandis ette plaani viis põhipunkti. Kõigepealt peab Ukraina saama liitumiskutse NATOga, mis peaks tagama, et Venemaa ei üritaks rahuportsessi muundada külmutatud konfliktiks ja annaks selgelt teada, et Venemaa peamine agressiooni algatamise eesmärk ei ole saavutatav. Ukraina peab siinkohal silmas just konkreetse liitumiskutse, mitte täisliikme staatuste saamist.