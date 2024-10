DMITRIY FADIN Päästkem tasuta kõrgharidus!

Tasuta kõrghariduse tulevik on ebakindel, tudengite motivatsiooniks loodud tulemusstipendiumit tahetakse kaotada ning huvihariduse rahastust kärbitakse miljoni euro võrra. Kõik need otsused viitavad sellele, et valitsusele pole haridusvaldkond oluline, mis on äärmiselt lühinägelik lähenemine ja võib kahjustada Eesti ühiskonda pikemas perspektiivis.