HELIR-VALDOR SEEDER Lühike loetelu meie lihtsameelsustest seoses Venemaaga

Tunnustades Ukraina territoriaalset terviklikkust, ei tohi me de jure loobuda Eesti territoriaalsest terviklikkusest, põhjendades seda kujunenud olukorraga, et on pragmaatiline loobuda okupeeritud venekeelsest piirkonnast, mida me ei kontrolli. Rumal on «igamise» põhjendusel loobuda oma õigustest. Sellise loogika kohaselt peaksime loobuma ka 95-protsendiliselt venekeelsest Narvast. Seda enam, et Narva jõe ja veehoidla veetaseme reguleerimine ning hüdroelektrijaam jäävad Venemaa kontrolli all olevale territooriumile. Aga võib-olla ka venekeelsest Sillamäest ja lõpuks kogu Ida-Virumaast?