RAINER SAKS Venemaa alustab peagi massiivsete kombineeritud raketi ja droonirünnakutega

Ukraina julgeolekunõukogu sekretär Litvinenko, nagu ka mitmed sõjalised eksperdid on veendunud, et Venemaa alustab peagi massiivsete kombineeritud raketi ja droonirünnakutega Ukraina tsiviiltaristu vastu.

Ukraina president pidas sellel teemal eile erakorralise koosoleku. Õhutõrje osas andis president mõista, et lähiajal kasvab Ukraina võimekus enda välja töötatud vahenditega häirida ründajate tegevust. Iraani «Shahed» droonide osas on tema sõnul lootust, et suudetakse hävitada pea kõik ründajad, rakettide osas oodatakse tulemuste olulist paranemist. Ukraina presidendi teadaandest võib välja lugeda, et tulemused saavutatakse nii kineetiliste kui elektrooniliste õhutõrje vahendite kombinatsioonis. President vihjab, et võimekuse paranemine tuleneb eelkõige elektrooniliste vahendite arendamisest.