ILMAR RAAG Mõjuagentidel ei saa lasta Eesti Vabariigis püünele tõusta

Minu ukraina sõbrad ei saa Eesti poliitikast aru. Minagi ei saa. Kuidas on võimalik, et me ei ole Ukraina kogemusest õppinud peamist – Vene kodakondsus on Venemaa föderatsiooni hübriidsõja üks instrumentidest, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni asjatundja Ilmar Raag (Parempoolsed).