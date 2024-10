Marek Strandberg Mis meil siis nihu on läinud, et majandus kiratseb?

Sel aastal Nobeli preemiaga pärjatud majandusteadlased tegid oma uurimustes kindlaks, et see, kui hästi läheb riigil majanduslikult, sõltub sellest, millised on konkreetses riigis tegutsevad institutsioonid. Kui autoritaarsed, siis on riik majanduslikus kitsikuses, kui kaasavad ja avatud, siis läheb sel hästi. Huvitav on see, kuidas sellele järeldusele jõuti: sajad aastad Euroopa koloniaalvallutusi andis kätte vastuse. Kohtades, kuhu minnes ootasid ees haigused ja muud rasked olud, mille kohta kinnitusi leiab surnuaedadest, rakendati autoritaarsemat asjaajamist. Neist riikidest on tänaseks reeglina saanud see vaesem osa, kellel 30 korda vähem rikkust kui neil riikidel, kus on õnnestunud luua kaasavaid ning avatud organisatsioone. Neis on reeglina olnud ka paremad olud: parem kliima, vähem tõbesid jne.