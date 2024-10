RUUBEN KAALEP JA ANDRES AULE Fosforiidimündiga kulli ja kirja visata ei tohiks

Nimelt alustati seal kliimaministeeriumi alluvuses tegutseva Eesti Geoloogiateenistuse uurimisprojekti käigus puurimistöid, mille eesmärk on muu hulgas tuua kuni 50 meetri sügavuselt katsete tegemiseks maa peale mitukümmend tonni fosforiiti ja muid maardeid. Kuigi uuringud on alles algusjärgus, viitavad senised sammud kavatsusele valmistuda fosforiidi kaevandamiseks. Sellega seoses on taas kerkimas tõsine mure Eesti looduskeskkonna tuleviku pärast.