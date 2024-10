HANNES LUTS Ühistransporti uusi kasutajaid ei meelita, kui ka olemasolevatele selg pööratakse

Liinivõrgu kaasajastamist võib pidada igati mõttekaks, kuid paraku on avalikkuse tähelepanu alt hoopis välja jäänud liinide sagedused ja sõiduplaan tervikuna. Linnaosades toimunud aruteludel esitleti ennekõike liinide liikumisteekondi, andmata linnakodanikele ettekujutust sellest, mis hinnaga need muutused ellu viiakse.

Nimelt on Tallinna Transpordiametile antud käsk viia liinivõrgu muudatused ellu summaarset liiniläbisõitu kasvatamata. See tähendab, et kõik uued liinid on loodud olemasolevate liinide arvelt. Tagajärjeks on mitmete populaarsete bussiliinide graafikute hõrendamine, tuues kaasa teenuse atraktiivsuse languse. Näiteks Pelguranna ja Pelgulinna asumeid teenindavalt liinilt nr 40 – seni üks Tallinna tihedaima graafikuga bussiliine – kaob ca 30 protsenti tipptunniväljumistest. Osaliselt paralleelsel liinil 35 sagedusi ei tõsteta, mistõttu väheneb summaarne tipptunni veovõime kesklinna ligi 17 protsenti. Samamoodi hõrendatakse graafikuid näiteks liinidel nr 4, 13, 14, 16, 24, 42 ja 50. Eriti arusaamatuks jääb selline tegevus olukorras, kus mitmed nimetatud bussiliinid on juba niigi tipptunnil ülekoormatud, mistõttu ootab reisijaid ees vältimatu teenuse kvaliteedi langus.