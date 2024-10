Vahepeal on ohtralt imekspandavaid avaldusi teinud ka Reformierakonna varumängijate pingilt taaskord väljakule lubatud Jürgen Ligi, kelle arvates ei peaks muuhulgas olema parlamendi ega maksumaksja asi see, mida eelarves käsitletava rahaga täpselt tehakse. Selle jaoks on meil ikkagi ju maailma parim rahandusminister ja aina kasvav ametnikkond, kes suudab ka viimase kui sendi endale tulemustasudena välja maksta. Muide, alles hiljuti kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi, et valitsuse poolt ellu viidavad maksutõusud ei saa olla Eesti kiire hinnatõusu põhjuseks, süüdi olevat hoopis kõrgete hindade üle kurtmine...