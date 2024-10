RAINER SAKS Zelenskõi: Põhja-Korea on sisuliselt Ukraina vastu sõjas

Venemaal käib samal ajal riiklik protsess, mille eesmärk on välja kuulutada ametlik strateegiline partnerlus Põhja-Koreaga. Ukraina president kõrgendas eile veelgi oma tooni antud teemal. Olles ära kuulanud luureinfo ettekande, teatas ta, et Põhja-Korea on sisuliselt liitunud sõjategevusega Ukraina vastu. Ukraina viitab, et enam ei ole teistmoodi võimalik heidutada Põhja-Korea sõjalist koostööd Venemaaga ning Ukraina võib omakorda viia läbi vastu aktsioone Põhja-Korea suunal.