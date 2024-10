AHTO KAASIK Kõik pole kuld, mis hiilgab, ehk loodusega ei jamata

Fotodel võib näha Lubjamäe jalamil asuvat lohku, mis on vooderdatud tsemendisegu ja maakividega, lohus on loiguke vett. Vett immitseb ka kividest laotud allikasängi. Kõrval asuvalt teelt on vette kandunud hakkepuitu. Lohu põhjast on üles tõusnud sinna kivide alla paigaldatud kile. Vahetult kahel pool allikat asuvad hiljuti ehitatud teed ning allikasängi servas seisab tänavavalgustuspost. Ehitajad on olnud tublid, kuid see rajatis ei näe just eriti ühe Eesti allika moodi välja.